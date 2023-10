Tata Martino responde a rumores sobre salida de Messi al Barcelona: 'No había oído nada'

Gerardo Martino, técnico del Inter de Miami, habló sobre los rumores de una posible salida de Lionel Messi al Barcelona y aseguró "no haber oído nada" al respecto.

El entrenador argentino dijo "desconocer" la información y afirmó que sería probable que viaje a la ciudad catalana de vacaciones, esto debido a que el conjunto de Florida ya no tiene posibilidades de avanzar a los Playoffs.

"¿Messi a Barcelona? Será para dar un paseo, no había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable, el resto lo desconozco", dijo a TUDN.

¿Por qué comenzaron los rumores?

De acuerdo al reglamento de la MLS, un jugador franquicia de un equipo que no clasificó a los Playoffs, tiene la libertad de irse cedido por seis meses a cualquier club. Por lo tanto, Messi podría jugar cedido para algún equipo de Europa o el destino que él desee, por los siguientes seis meses.

Desde su llegada al Inter Miami, Leo Messi ha jugado 13 partidos, en los cuales ha anotado 11 goles y ha dado tres asistencias, además de coronarse en la Leagues Cup 2023 y haber ayudado al equipo de Florida a clasificarse a la Final de la US Open Cup.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ATLÉTICO DE MADRID SUFRE PERO VENCE A LA REAL SOCIEDAD; LAS PALMAS GANA DE VISITA SIN JULIÁN ARAUJO