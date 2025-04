Tebas explota ante Florentino previo a la Final de Copa del Rey: “No es futbol es control de poder”

La polémica que rodea a la Copa del Rey está al rojo vivo. En las últimas horas, el conjunto del Real Madrid, no asistió a su conferencia de prensa y entrenamiento previos a la final de la Copa de su Majestad.

Pero, tristemente para los aficionados al futbol, esta ‘telenovela’ parece estar lejos de terminar. Javier Tebas, presidente de la RFEF (Real Federación Española de Futbol), lanzó un dardo al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por medio de sus redes sociales.

Esto no es fútbol, es control de poder.



❌ No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él…

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 25, 2025