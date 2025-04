Guardiola da a conocer el estado de Rodri y Haaland previo a Semifinales de la FA Cup

Erling Haaland y Rodri, los dos jugadores estrella del Manchester City, están cerca de regresar tras largas ausencias por lesiones. Simplemente no llega a tiempo para las semifinales de la FA Cup este fin de semana.

Guardiola l CRÉDITO:AP

Haaland no ha jugado desde que se lesionó el tobillo el 30 de marzo, pero el delantero ha vuelto a los entrenamientos individuales.

"Está mejorando, paso a paso", dijo el viernes el entrenador del City, Pep Guardiola. "Todavía no he entrenado con el equipo, pero veremos cómo evoluciona en los próximos días".

Haaland l CRÉDITO:AP

Sobre el actual Balón de Oro

Rodri ha estado de baja mucho más tiempo, desde que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior el 22 de septiembre. El centrocampista ganador del Balón de Oro está entrenando con el equipo principal y "lo está haciendo muy bien", dijo Guardiola, quien será guiado por el personal médico del club.

"No sé qué quiere Rodri", dijo Guardiola, "pero los médicos me van a decir: 'Pep, tienes luz verde para darle minutos' o algo así. En ese caso, me basaré en los médicos".

City vs Nottingham Forest

El City se enfrenta al Nottingham Forest en el estadio de Wembley el domingo tras alcanzar las semifinales de la FA Cup por séptima temporada consecutiva. El equipo aspira a su tercera final consecutiva, tras haber ganado y perdido la final contra el Manchester United en los dos últimos años.

Después de este fin de semana, al City le quedan cuatro partidos en la Premier League mientras busca asegurar la clasificación a la Liga de Campeones antes de competir en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, que se lleva a cabo en junio y julio.

Manchester City l CRÉDITO:AP

