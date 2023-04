Técnico del PSG es acusado de racismo por exdirectivo del Niza

Un nuevo escándalo en Francia ha surgido después de que se diera a conocer un posible acto de racismo y discriminación en contra del actual técnico del PSG, Christophe Galtier.

Julien Fournier, exdirector de futbol del Niza, acusó directamente al entrenador galo de haber enviado un correo electrónico en donde utilizó palabras racistas y discriminatorias para definir a gran parte del equipo que tenía cuando dirigía al club de Niza.

De acuerdo con información de RMC Sport y el periodista Romain Molina, Galtier habló con Fournier quejándose sobre el hecho de que en el equipo que dirigía se encontraban muchos futbolistas que eran "negros o musulmanes", algo que no era del deseo del entrenador.

El correo electrónico tenía en su contenido una parte muy descriptiva, donde había una enorme molestia por las palabras de Galtier sobre varios de los jugadores.

"Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: han construido un equipo de escoria. Le pedí que fuera más preciso y añadió: Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde... Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente", explicó Fournier sobre el problema con Galtier.

