Thiago Silva: 'Nunca me vi en Premier League, era un estilo difícil'

Tras varios años en el PSG, Thiago Silva decidió arribar al Chelsea y disputar la Premier League, pero el zaguero brasileño no tuvo problemas en revelar que antes no tenía ningún deseo de jugar en Inglaterra, pero que ahora tuvo un gran desarrollo.

"Si te dijera que sí, estaría mintiendo. Nunca me vi en la Premier League. Esto, porque veo un estilo de futbol muy difícil. No tenía ningún deseo de jugar en Premier League. Mi impresión del futbol acá eran los balones largos y altos, tiros de larga distancia. En ese momento no me veía jugando en ese campeonato", dijo Silva para las cámaras del Chelsea.

"Pasado el tiempo he visto que esta liga ha tenido un tremendo desarrollo. Hay demasiadas cualidades técnicas, muchos equipos juegan con el balón a ras de pasto, los defensores atacan en el área. Obviamente cada equipo tiene su propia idea y fortalezas. Antes, había visto la esencia de los balones largo y eso no iba conmigo. Sé cómo jugar de esa manera, pero prefería jugar con el balón en el pasto", añadió.

Look who was at Cobham today... pic.twitter.com/oR6R2xw5Dw — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 16, 2020

Con el paso del tiempo, el zaguero brasileño cambió de opinión respecto a la Premier League y ahora la cataloga como la mejor liga del mundo. Al tiempo que afirmó que llega a los Blues como un veterano para aportar toda su experiencia.

"Conozco mi calidad. Paso a paso la Premier League me ganó. Cualquiera que me conoce puede confirmarlo. Ahora a los 36, llego a jugar en la mejor liga del mundo. La Premier League usualmente trae jugadores jóvenes. Llego como veterano, así que creo que Chelsea y Frank Lampard quieren un jugador experimentado", finalizó.

