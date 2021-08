Thiago Silva, 'triste' con el PSG tras el fichaje de Sergio Ramos

A un año de haber finalizado su etapa en el Paris Saint-Germain, Thiago Silva aún tiene la herida abierta por su salida y no se explica cómo fue que decidieron fichar a Sergio Ramos, quien tiene la misma edad que él tenía cuando finalizó contrato.

El defensa brasileño tenía 35 años cuando el PSG decidió no renovarle, motivo por el que se marchó aún siendo capitán del conjunto parisino, suerte contraria a la del internacional español quien ahora goza de un contrato de dos años, situación que dijo, le causa tristeza.

"Pienso mucho, pero mucho en todo lo que pasó. No tengo nada en contra de Sergio Ramos. Pero Sergio, cuando le ofrecieron un contrato de dos años, tenía la misma edad que yo el año pasado (cuando firmó con el Chelsea). No lo entiendo. Realmente, todo esto me entristeció", relata en entrevista para ESPN.

El sabor de decepción se percibe en las palabras de Silva, quien consideró no haber recibido lo suficiente por parte del PSG, equipo en el que se mantuvo a lo largo de ocho años y en donde consideró aún tenía un buen nivel para mostrar y no sólo desde su perspectiva, ya que dijo, muchos aficionados del club coincidían con esa idea.

"Creo que se podría haber hecho algo. Porque no fueron ocho días, no fueron ocho meses (en el PSG). Fueron ocho años de muchas victorias, mucho trabajo para poder cambiar y llevar al PSG al nivel que tiene hoy", explicó.

Y lanzó un último dardo contra su antiguo equipo, mismo que dijo pudo haber mostrado mayor sensibilidad a la hora de decirle adiós: "Lamento que no hayan mostrado más sensibilidad por la despedida", manifestó.