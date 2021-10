Thierry Henry preocupado por Lionel Messi: 'Lo veo aislado'

El inicio de temporada para Lionel Messi no ha sido sencillo, a pesar de que ya ha colaborado con goles y asistencias, al argentino aún le cuesta la adaptación al París Saint-Germain, por lo menos así lo veo el exfutbolista francés Thierry Henry, quien ve al argentino apartado del resto de sus compañeros.

"Está aislado, toca menos el balón. No diría que está triste, pero está aislado. Yo lo prefiero en el eje. Yo lo estoy pasando mal. En el eje, puede dar ritmo. Tenemos que encontrar algo para que ellos (Messi, Mbappé y Neymar) jueguen juntos", afirmó Henry en Prime Video.

"No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha, aunque no tengo los datos exactos a nivel táctico. (...) No puede tener un impacto. Participa con menos frecuencia", añadió.

Además, para Tití, el equipo parisino aún está armado y concebido para hacer figurar a Kylian Mbappé, más que al servicio de Messi.

"Messi no habla mucho, habla con el balón. Por ahora, es el equipo de Kylian. Es especialmente Kylian quien lo hace brillar. La pelota va más hacia Kylian. En algún momento tiene que haber un solo director, de lo contrario no se puede tocar al mismo ritmo. Y en este equipo, hay demasiados conductores", dijo Henry.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BORUSSIA DORTMUND: ERLING HAALAND, LESIONADO, VOLVERÍA A JUGAR HASTA EL PRÓXIMO AÑO