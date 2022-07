Thomas Meunier: "Neymar perdió su magia en París"

En 2018 Neymar Jr. salió del Futbol Club Barcelona ¿Su destino? El Paris Saint Germain quienes, en ese momento, lograrían la que hasta la fecha sigue siendo la contratación más cara del futbol mundial, y si comparamos el costo-beneficio si ha salido muy cara para el equipo de Nasser Al-Khelaifi.

Cuatro años después a Neymar se le ha acusado de tener sobrepeso, de ausentarse en partidos importantes, de preferir el carnaval o las fiestas de su hermana en lugar de disputar la UEFA Champions League y de que el proyecto multimillonario de Al-Khelaifi y la gente de Qatar no consiga levantar la orejona, por eso han cambiado de rumbo y esperan que Mbappé pueda lograrlo.

Justo en ese tenor Thomas Meunier, actual jugador del Borussia Dortmund y que compartiera vestidor con el brasileño hasta finales de 2020, ha salido a declarar para Kicker que Ney ha perdido toda su magia jugando para el PSG y que ha pasado de ser una superestrella a un jugador que solo es muy bueno.

"Tengo que admitir que era un gran fan de Neymar cuando todavía jugaba en el Barcelona. Aquella remontada contra el PSG es toda suya. Si tuviera 10 años, habría tenido su póster en mi habitación. En París, sin embargo, ha perdido su magia", aseguró el lateral francés.

En este 2022 Ney ha sido notificado que no entra en planes para el PSG, su alto sueldo es lo que ha evitado que el brasileño salga de París, los equipos más grandes no están interesados y su contrato recién se renovó hasta 2027, hoy por hoy no se sabe qué pasará con Neymar.

