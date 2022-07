Xavi: "Grandeza del Barcelona es un imán para los futbolistas"

El Futbol Club Barcelona ha sido el foco del verano, a pesar de la deuda que mantienen la directiva encabezada por Joan Laporta, el equipo culé ha tenido los fichajes de la ventana veraniega y el entrenador del equipo español, Xavi Hernández, asume que todavía hay cosas que valen más para los futbolistas que el dinero y eso es lo que genera en cuadro catalán.

En conferencia de prensa rumbo al encuentro amistoso que sostendrán frente a la Juventus en Dallas, Texas, el entrenador español aseguró que los jugadores que han llegado al club en este mercado lo han hecho por lo que significa jugar con el Futbol Club Barcelona, sobreponiéndose a las pretenciones económicas de sus anteriores equipos o dejando de lado gran parte de sus salarios, todo por conseguir que el cuadro blaugrana regrese a la grandeza a la que estaba acostumbrada la entidad culé.

Xavi sobre cómo convence a los jugadores para que vengan al Barça pic.twitter.com/I15I1SkZWE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 26, 2022

"No, no comparo proyectos, al final intento convencerles de que seremos competitivos, de que tenemos un modelo de juego muy claro, donde van a disfrutar, no solo el club, sino también la ciudad, el equipo. Si, me implico porque soy así, porque cuando hago una cosa doy el 100% si no me quedaría en casa, entonces quiero que vengan aquí, que disfruten, intento hacerles sentir importantes, explicarles un poco nuestra idea y nuestro modelo de juego y al final el Barca ayuda esta claro ¿no? No soy solo yo, sino que es el club, el barca, la grandeza de este club hace que sea un imán para los futbolistas", aseveró el técnico español.

El conjunto español ha contratado a Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha y a Robert Lewandowski mientras ostentan una deuda multimillonaria, se dice que han recibido un pago por adelantado por la venta de sus derechos de transmisión y que eso les ha permitido fichar, hasta el momento todavía esperan cerrar a Jules Kounde quien habría rechazado una oferta del Chelsea para permanecer en España.

Así mismo Xavi aseguró que todo lo que se está haciendo en el club es para que el Barcelona como equipo sea nuevamente una escuadra ganadora, el ego lo ha dejado de lado y la prioridad es regresar a la institución a los grandes planos del futbol mundial.

"No tengo la idea de igualar a Pep, lo que quiero es que el Barça gane. No es una cuestión de ego, no quiero superar a Pep ni a Johan ni a nadie. Al contrario, me he nutrido de ellos, soy alumno de ellos, mi sueño es devolver al Barça a la cima del mundo", finalizó el técnico catalán.

El sueño de Don Xavi Hernández pic.twitter.com/0wlgiGkMWt — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 26, 2022

