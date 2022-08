Thomas Tuchel sobre pleito con Antonio Conte: "Las cosas se calentaron"

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, habló sobre el conflicto que tuvo con su homólogo del Tottenham, Antonio Conte, donde ambos se dieron la mano, pero al DT de los Blues no le gustó la actitud del italiano.

“Se supone que cuando estrechas la mano miras a los ojos, pero Antonio tiene otra manera de pensar", comentó Tuchel sobre el pique con Conte.

“Quedó feliz cuando empataron y las cosas se calentaron un poco, pero no fue nada del otro mundo... Creo que no era necesario, pero es que muchas cosas no fueron necesarias".

Conte no quiso hablar sobre las riñas pese a reiteradas preguntas al respecto.

El gol de Harry Kane, un cabezazo peinado a un tiro de esquina, puso fin a una racha de cinco derrotas seguidas de Tottenham a manos de Chelsea en todas las competiciones y confirmó sus pretensiones de aspirante al título.

