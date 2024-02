El arbitraje ha estado en el centro de los reflectores en LaLiga a raíz del partido entre Real Madrid y Sevilla el pasado fin de semana. El club andaluz, previo al compromiso, envió una denuncia a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) por los comentarios de Real Madrid TV contra el árbitro del partido, Isidro Díaz de Mera. Y ahora fue Toni Kroos quien arremetió contra el silbante.

El mediocampista no recibió bien la amonestación que recibió en el duelo ante los andaluces, al minuto 35 por reclamar luego que le marcaron una falta sobre Badé. "Si Toni Kroos y Carlo Ancelotti han visto tarjetas amarillas por protestar es que algo no va bien", comentó el mediocampista alemán en el pódcast 'Einfach mal Luppen' que tiene su hermano Félix.

"No soy alguien a quien le guste tratar con los árbitros durante el partido, y nunca hago eso... pero es que fue demasiado", señaló Kroos, quien insistió que no cometió falta. "Lo que me enfadó tanto de mi acción fue que en realidad estaba a un metro de distancia. Eso fue una locura. Básicamente me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y que simplemente quiere chocar conmigo. Luego incluso me alejo para que no tenga mucho contacto conmigo, pero el árbitro lo ignoró".

Por otra parte, el mediocampista ironizó sobre la lesión que Díaz de Mera sufrió en el encuentro, tras lo cual Carlos Fernández Buergo tomó su lugar. "Dios lo ve todo y probablemente luego le lesionó la pantorrilla", escupió Kroos antes de relatar lo ocurrido con Sergio Ramos, que trató de tranquilizar a su excompañero para que no recibiera la segunda amarilla.

"No me hubieran sacado una segunda tarjeta amarilla para expulsarme, en ese momento sentí que lo tenía bajo control. Es amable, por la parte de Sergio Ramos, prestar atención de esa manera. Ha estado en esta situación muchas veces y sabe lo que es. Sólo que para él normalmente era una falta y estaba igual de molesto”, finalizó.

