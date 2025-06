Torrent sobre el futuro de Rayados en el Mundial de Clubes: “Si no ganamos a Urawa no merecemos pasar”

Los Rayados de Monterrey evitaron la derrota ante River Plate gracias a una destacable participación de Esteban Andrada a lo largo del partido, de la segunda jornada del Grupo E dentro del Mundial de Clubes, disputado en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Después de conseguir las dos unidades el conjunto regiomontano tiene todo en sus manos para poder avanzar a los Octavos de Final y para ello solo necesita ganar por dos o más goles de diferencia sobre el Urawa Red que en el papel es el más débil.

DT de Rayados l CRÉDITO:AP

Sin embargo, Domènec Torrent fue contundente tras el partido ante el cuadro argentino, previo al último duelo ante los nipones donde aseguró que si no le ganan no merecen estar en la siguiente ronda.

“Urawa va a ser un rival complicado, no es fácil. Pero si no ganamos al Urawa es que no nos merecemos pasar. Empatamos el partido, si ganábamos tendríamos muchas opciones por cómo se ha dado el resultado. Si ganas, hay muchas (posibilidad de avanzar)”, resaltó tras el encuentro en el Rose Bowl.

Rayados l CRÉDITO:AP

Panorama claro

Torrent tiene claro el panorama rumbo a la Fase Final: “River tiene cuatro puntos, tiene que enfrentar a Inter, si empata y ganamos y como están las formas, es así (avanzarían)”.

Crítica a las faltas de River

Domènec Torrent resaltó el partido entrecortado debido al exceso de faltas de River Plate: “Así tal cual lo sabíamos, River tiene muchas cualidades y una de ellas es ganar el duelo, hacer un montón de faltas y luego quien interprete el arbitraje se convierte en otro tipo de juego”.

Rayados vs River l CRÉDITO:AP

