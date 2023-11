¡Trágico! Aficionado de Boca Juniors se suicida tras derrota en Final de la Libertadores

La derrota de Boca Juniors en la Final de la Copa Libertadores ante Fluminense ha dejado una trágica huella en Argentina. Un aficionado del equipo, identificado como Marcelo Morales, de 23 años y también policía de la ciudad de Buenos Aires, tomó la decisión de quitarse la vida después del resultado adverso de su equipo.

Diferentes medios en Argentina reportaron el suicidio del joven de 23 años, quien era un apasionado seguidor de los Xeneizes. Según la madre de Marcelo, su hijo "no soportó la derrota de Boca" y, en días previos, había expresado su intención de quitarse la vida si el equipo no ganaba la Final.

Asimismo, la mujer hizo un llamado a la reflexión, especialmente para los jóvenes, pidiéndoles que consideren el impacto de sus acciones en sus familias.

"No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Hace algunas semanas le había dicho al papá 'si Boca no gana el 4 de noviembre yo me mato'. Pensamos que estaba haciendo un chiste. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen su familia", dijo en entrevista para el medio Crónica TV.

