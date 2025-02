Hace un par de semanas, el Real Madrid lanzó un comunicado donde se expresaba en sobre las jugadas señaladas en contra en sus partidos de LaLiga.

De acuerdo con información de MisterChip, después de que el equipo merengue compartió este comunicado a la RFEF, le han marcado dos penaltis en contra y le expulsaron a un jugador, en este caso al inglés Jude Bellingham en el cotejo vs Osasuna.

Antes de que el líder momentáneo del LaLiga externara dicha carta sobre los árbitros y el VAR, al Madrid le habían señalado 10 penaltis a favor, les habían expulsado a tres jugadores del equipo rival y también les mostraron la roja a dos de los dirigidos de Ancelotti.

Tal pareciera como si LaLiga hubiera tomado represalias sobre los merengues tras publicar su carta. Sin embargo, hasta el momento, la Federación Española no se ha pronunciado al respecto.

Polémica vs Osasuna

Para no fallar, nuevamente en el cotejo de Real Madrid vs el cuadro rojillo, la polémica se desató, principalmente porque no se señalaron dos penaltis para los merengues, la roja a Bellingham, el penalti para el Osasuna y una amarilla para Ancelotti.

La polémica con el Real Madrid sigue al rojo vivo, será cuestión de esperar a ver la resolución de la Federación Española y actuación de los silbantes en los siguientes partidos.

