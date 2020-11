UEFA Nations League: Italia, Holanda y Polonia por un lugar en el Final Four del torneo

Por una nueva jornada de la Liga de Naciones; Italia, Países Bajos y Polonia se juegan el todo por el todo con el objetivo de avanzar a la Final Four.

Uno de los duelos que disputarán las selecciones del Grupo 1 de la Liga A, será el Polonia contra Holanda, duelo en el que medirán sus fuerzas. Los polacos llegan con la moral algo baja después de caer 2-0 ante Italia. Tras esta derrota, necesitará una serie de circunstancias para poder alcanzar las ansiadas Semifinales. Podrá llegar a la fase final si vence a Holanda e Italia pierde ante Bosnia y Herzegovina.

"La primera parte de la derrota por 2-0 contra Italia fue muy mala, no hicimos lo que debíamos hacer y no presionamos lo suficiente. Algunos de nuestros jóvenes jugadores no estuvieron al nivel que deseábamos, pero han disputado muchos partidos recientemente. La segunda parte fue ligeramente mejor, pero sabemos que no fue nuestro día", comentó Jerzy Brzęczek, seleccionador de Polonia.

Por su parte, Holanda hizo los deberes en la fecha anterior y venció a Bosnia con un cómodo 3-1. En este nuevo compromiso, Holanda llegará a la fase final solo si derrotan a Polonia e Italia no gana a Bosnia y Herzegovina.

En un segundo plano, también se llevará a cabo el encuentro entre Bosnia y Herzegovina contra Italia. Los dirigidos por Alberigo Evani, treparon hasta el primer escalón del Grupo 1 luego de que superaron 2-0 a Polonia.

"Es nuestra cultura, los italianos dan lo mejor de sí en los momentos difíciles y se unen más. Es lo que les pedí a estos muchachos [2-0 contra Polonia] y estuvieron extraordinarios. Permanecimos fieles a nuestros principios de ataque. Roberto [Mancini] lleva dos años trabajando en ellos y cuando sigues jugando así, a la larga, te recompensan. Sabemos que Bosnia es una excelente selección, ya que en los tres últimos partidos contra ellos hemos ganado dos veces y empatado la otra, pero siempre nos han causado muchos problemas", expresó Alberico Evani, seleccionador asistente de Italia.

La Selección de Italia, el gran ausente del Mundial de Rusia 2018, llegará a la fase final si vence a la ya descendida Bosnia y Herzegovina, o si empata y Holanda no vence a Polonia, o si el otro partido termina en un empate.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEMANIA SUFRIÓ SU PEOR DERROTA EN TODA LA HISTORIA EN UN PARTIDO OFICIAL