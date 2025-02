¡Uno más a las filas del AC Milan! João Félix será nuevo compañero de Santi Giménez

El mercado de invierno sigue dando de qué hablar. El fichaje de Santiago Giménez, procedente del Feyenoord al AC Milan no ha sido el único movimiento que ha dejado con la boca abierta a más de uno.

Ahora, el conjunto Rossonero está a punto de anunciar el fichaje de un jugador más a sus filas. João Félix, el extremo que maravilló al mundo antes de su paso por el Atlético de Madrid, llegará al conjunto italiano antes de cerrar la ventana de fichajes de invierno.

Félix en el Chelsea | @joaofelix79|

Después de deambular por varios equipos en el viejo continente, Félix contó con varios minutos con el Chelsea. El conjunto londinense, no parece estar convencido con las actuaciones del jugador de 25 años; por eso se irá en calidad de préstamo según Fabrizio Romano.

El salario de Félix será cubierto por el Milan, además de un paquete de cinco millones de libras por la tarifa del préstamo. João solo tiene que hacer los exámenes médicos en las próximas horas para ser oficialmente jugador del club italiano.

🚨🔴⚫️ João Félix to AC Milan, here we go! Official bid accepted by Chelsea for straight loan with no buy option.



Salary covered by AC Milan and package in excess of £5m with loan fee.



João now set for AC Milan medical after his green light to the move last night. 🩺 pic.twitter.com/3xb0LO5XHP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025