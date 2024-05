¿Va la Selección Mexicana? Javier Aguirre deja en el aire su futuro: "No me faltará trabajo"

Luego de la victoria del Mallorca por marcador de 1-2 contra el Getafe, Javier Aguirre se despidió del equipo en su último partido de LaLiga al mando. Aunque no tiene claro su próximo destino, aseguró que ofertas de trabajo no le faltarán.

"Me insisten que siga. Me canso muchísimo. No es fácil. Vas perdiendo energía, te cuesta moverte, te vas haciendo mayor, te duelen cosas, no estás de repente de humor. Hay que ver. No tengo ni idea de dónde ir ahora mismo. Nos han llamado personas y trabajo no me va a faltar", declaró Aguirre en la rueda de prensa posterior al partido.

El día fue particularmente emotivo para Aguirre. Sus jugadores le rindieron homenaje durante los dos goles, y el público del Coliseum Alfonso Pérez aplaudió al entrenador rival en reconocimiento a su labor en el Mallorca.

Sobre la celebración del primer gol, obra de Muriqi, Aguirre describió su reacción: "Lo vi y me asusté. Es un animal de cien kilos. Fue una semana especial para todos nosotros. Para jugadores, afición y prensa. Conseguimos el objetivo y estuvieron los sentimientos a flor de piel. Hablaba del compromiso que tengo con la institución y hoy se demostró en el partido".

Aguirre recordó los partidos anteriores contra Las Palmas, Osasuna y Almería, que fueron decisivos para evitar el descenso. "No querían eso. Se sometieron a un estrés durísimo. Menos mal que el otro día se combinó el resultado de otro partido y fue una semana limpia y tranquila", comentó.

Durante su tiempo en Mallorca, Aguirre logró tres permanencias en LaLiga, una Final de Copa del Rey y la clasificación para la Supercopa de España 2025 en Riad. Estos logros han dado estabilidad al club balear en los últimos años.

