Vasco Aguirre sobre el Mallorca: 'No somos menos que nadie'

El entrenador del Mallorca Javier Aguirre, mandó un contundente mensaje al Barcelona y al Real Madrid previo a su debut en LaLiga y aseguró que su equipo no es menos que nadie.

“Queremos que el equipo dure muchos años en la Primera División, a partir de ahí y no hay nada escrito. Aquí no hay nada escrito. Aquí no hay favoritos, basta con ver al Rayo que empata en Barcelona. Es una liga muy igualada y estamos para pelear con todos, nosotros no somos menos que nadie”, aseguró.

En este sentido, el 'Vasco' Aguirre sentenció que no quieren volver a sufrir estar cerca del descenso luego de que la temporada pasada, se salvaron en dos juegos cardiacos que tuvieron anotaciones de último minuto ante Osasuna.

“Nosotros vamos a intentar desde el minuto uno del primer partido sumar puntos para no sufrir lo que sufrimos el año pasado. No queremos volver a sufrir esa angustia de estar esperando hasta el último partido”.

