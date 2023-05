Vinicius Jr pide que se criminalicen los actos racistas en los estadios españoles

El pasado domingo Vinicius Jr. fue víctima de gritos racistas en Mestalla, esto durante el duelo entre el Real Madrid y el Valencia, horas después del incidente el brasileño ha hecho uso de las redes sociales para pedir que esto se criminalice.

La actitud de los aficionados en Europa no es nueva, pasa mas seguido de lo que nos podemos imaginar, es por eso que el jugador merengue ha pedido a las autoridades, tanto de LaLiga como a las penales, que esto tenga un castigo mucho más severo.

"¿Qué falta para criminalizar a esta gente? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbarie cada fin de semana? El problema es muy grave y las notas de prensa ya no sirven. Echar la culpa para justificar actos delictivos tampoco. No es futbol, es inhumano", se lee en la publicación que acompaña al video.

Esta no es la primera vez ue Vinicius reporta este tipo de actitud por parte de los aficionados de LaLiga, desafortunadamente tampoco es la primera vez que un acto así ocurren en Mestalla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEWCASTLE CLASIFICÓ A LA CHAMPIONS LEAGUE POR PRIMERA VEZ EN 20 AÑOS TRAS EMPATAR CON LEICESTER