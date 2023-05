Vinícius Júnior: 'Llegaré hasta el final contra los racistas aunque sea lejos de aquí'

Viniciús Júnior volvió a ser el blanco de insultos racistas este domingo en Mestalla durante la derrota del Real Madrid contra el Valencia en la Jornada 35 de LaLiga.

Ya durante el agregado, un altercado entre ambos equipos derivó en la expulsión del merengue, quien empujó a Hugo Duro. Antes de esto, Giorgi Mamardashvili encaró a Vinícius y el propio Duro lo retuvo agarrándolo del cuello.

Cuando se dirigía hacia los vestidores, el futbolista brasileño hizo señas en dirección a la afición local que daban a entender que el Valencia es un equipo de segunda división.

Cuando los blancos estaban por abordar el camión después del partido, un aficionado de los locales encaró a Vinícius preguntándole si iba a pedir disculpas por su gesto.

"¿Eres tonto, tú?"

Cruce de VINICIUS con un aficionado del Valencia. "¿Vas a pedir perdón por ese gesto?" "¿Eres tonto tú?" IMAGEN @elchiringuitotv de @marcosbenito9. pic.twitter.com/5v68jvp7bU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2023

Ahí no terminó el asunto, el jugador compartió un largo comunicado al respecto en su cuenta de Twitter, pues ésta no es la primera vez que sucede algo similar con él.

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, salió en defensa de su futbolista y se mostró enfadado durante una entrevista después del partido. “He hablado con él durante el partido porque el ambiente era muy caliente y muy malo. Le he preguntado si quería seguir. No quería quitarlo porque el ambiente es racista. Nunca me ha pasado. Así no. Es inaceptable LaLiga española tiene un problema que no es Vinicius. Él es la víctima. ¿Qué hay que hacer? No se puede jugar al fútbol así. Diría lo mismo si hubiéramos ganado," comentó el estratega italiano.

En redes sociales circulan videos donde se ve a aficionados en Mestalla gritando "mono" en dirección al talentoso jugador del Madrid.

Las palabras de Vinícius dejan ver un claro descontento y cansancio, incluso dan a entender que podría dejar el futbol de España si siente que es lo correcto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEVILLA Y BETIS EMPATAN SIN GOLES EN EL GRAN DERBI DE SEVILLA