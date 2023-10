Vinicius sobre el racismo en LaLiga: 'Voy a luchar contra el racismo'

La lucha de Vinicius apenas comienza. Luego de una temporada 2022-23 en la que los insultos racistas, amenazas y cánticos en su contra se hicieron comunes en LaLiga, el astro brasileño del Real Madrid aseguró que hará todo lo posible para combatir el racismo desde su trinchera.

La campaña pasada, el delantero sudamericano del conjunto merengue se convirtió en uno de los hombres más importantes en los esquemas de Carlo Ancelotti, por lo que se ganó la enemistad de los rivales del Madrid, sobre todo en calidad de visitante.

En uno de esos lamentables episodios, Vini fue increpado por la afición de Valencia, en Mestalla, en donde se escuchó a un buen número de seguidores del cuadro naranjero grítale "¡mono, mono, mono!", durante la Jornada 35 de la temporada pasada. El ahora #7 del Real Madrid se molestó a tal grado que inició una discusión en la cancha, la cual derivó en su expulsión.

Meses más tarde, Vinicius interpuso una denuncia por racismo, la cual apenas está en su fase de comparencia y ha despertado otro pique con el Valencia. Sin embargo, pese a lo complicado del tema, Vinicius sabe que se ha convertido en una voz para las miles de personas que viven discriminación por su color de piel día a día.

"Soy muy joven y no he experimentado lo que otros en el pasado han experimentado. Nunca me han negado el acceso a un baño por ser negro. Nunca me han pedido que pase por la puerta trasera de un restaurante porque soy negro. Pero para mí era importante saber que les pasó a otros. Yo no lo viví, mi padre tampoco, pero mi abuelo, mi bisabuelo sí. Sufrieron estos momentos tristes de la historia y yo tenía que saberlo", dijo en entrevista para L'Equipe.

"Hoy sé más que mis padres al respecto. Todavía sé poco, a pesar de todo. Me acerqué a personas que han estudiado el racismo de verdad, a personas cuyas familias pasaron por momentos difíciles, a personas que saben mucho sobre la esclavitud. También leo mucho. Y quiero seguir teniendo una influencia. Mi voz pesa. Puedo ayudar. No se trata sólo del fútbol o sólo de los negros. Si alguien te insulta de una manera que te duele, tienes que luchar contra ello. Hasta que las cosas cambien", añadió el extremo de 23 años de edad.

