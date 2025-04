¡Voz autorizada! Fabio Capello respalda a Santi Giménez por su bajo nivel en AC Milan

Después de 11 partidos sin poder anotar, Santiago Giménez se reencontró con el gol en su último partido ante Venezia. El ‘Bebote’, terminó con una racha importante, sin embargo, sus detractores en el país de la bota continúan.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Es por eso, que uno de los personajes más respetados en el calcio italiano, salió en defensa del exjugador de Cruz Azul. Fabio Capello, leyenda del banquillo Rossonero, declaró que para él, ‘Santi’ es un gran jugador, pero, ha perdido un poco de confianza; todo debido al mal momento del equipo.

Ante Venezia | @Santgimenez_|

"En este momento jugar en el Milán es muy, muy difícil. Por eso yo creo que hay que esperarlo. Giménez es un buen jugador, ha hecho cosas importantes antes con el equipo holandés (Feyenoord). Yo creo que tiene calidad, pero en este momento es difícil para todo jugador en este Milán que no sabe qué hacer. En este momento hay problemas de sistema, de juego, de colocación", comentó Capello.

No está jugando como en Feyenoord

De igual forma, Capello declaró que sabe que Giménez no está jugando como lo hacía en el equipo de Rotterdam, sin embargo, en su percepción, el mexicano no se encuentra jugando mal.

"No pueden decir que está jugando mal, que no está metiendo goles, no se puede decir eso. Es posible que no se encuentre, como se encontraba antes con el equipo holandés”, culminó Capello.

Capello | @CoachesVoice|

Logros de Capello con AC Milan

El entrenador italiano, es recordado por sus grandes momentos con el equipo Rossonero. Con el Milán, Capello ganó una Champions League ante Barcelona y cuatro Scudettos; siendo los años noventa, una de las épocas doradas del club milanés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS CUP DE CONCACAF: ESTOS SON LOS HORARIOS PARA LA VUELTA DE SEMIFINALES