Dani Carvajal deja en el aire su Mundial de Clubes: "Hay que tener mucha paciencia"

Una de las malas noticias que ha recibido el Real Madrid a lo largo de la temporada 2024-2025 fue la lesión de su capitán Dani Carvajal, pues se ha perdido prácticamente toda la temporada en una posición en la que el cuadro merengue ha sufrido demasiado, la lateral derecha.

Recientemente, a la salida de las instalaciones del club, Dani dio declaraciones para El Chiringuito acerca de su recuperación por la lesión que sufrió el pasado mes de octubre cuando se rompió uno de los ligamentos cruzados.

Se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego.

Ya estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, me siento muy querido. 🤍 pic.twitter.com/FdVgVhrLEC — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 6, 2024

¿Estará listo para el Mundial de Clubes?

Cuando le preguntaron a Carvajal si podrá jugar el torneo veraniego respondió: "vamos paso a paso, esto al final es de tener mucha paciencia, pero bueno la verdad es que estoy contento por cómo va". Agregando también que no solo se trata de volver, sino también es cuestión de mantenerse bien al hacerlo.

Dani Carvajal ha estado fuera desde principios de octubre de 2024 cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo dejó fuera el resto de la temporada; sin embargo el Mundial de Clubes será unas semanas después, por lo que hay optimismo en torno al regreso del capitán madridista.

Carvajal lleva seis meses fuera de las canchas ı MexSport

¿Está rota la relación Madrid-Ancelotti?

También se le cuestionó a Dani con respecto a lo que pasa con su entrenador Carlo Ancelotti, a lo que el lateral respondió sin certeza, pero dejando en claro su apoyo para el estratega italiano.

"Yo creo que no hay que poner en duda al mister por todo lo que nos ha dado", mencionó el seleccionado español. Añadió también que "no es decisión suya" el dar por terminado el contrato de Carletto o no.

⁉️ ¿Llegará Dani Carvajal al Mundial de Clubes?



👀 La respuesta… ¡deja dudas!



📹 @marcosdlarocha



𝐓𝐞 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟐 𝐞𝐧 𝐌𝐄𝐆𝐀 pic.twitter.com/p7v0GVseOU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2025

