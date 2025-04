Antonio Rudiger no será sancionado por Alemania tras incidente en la Final de la Copa del Rey

El Real Madrid perdió la Final de la Copa del Rey ante Barcelona el sábado en Sevilla, pero esa no es la única situación a destacar en el entorno merengue, pues por ahora el equipo está en espera de la sanción que le puedan dar los directivos de LaLiga a Antonio Rudiger luego de su desafortunado comportamiento en la agonía del partido.

El defensor alemán encaró de fuerte manera al árbitro Ricardo de Burgos por ciertas decisiones tomadas a lo largo del juego, y no solo eso, la situación escaló a mayores cuando Rudiger lanzó objetos hacia el terreno de juego e intentó reingresar pese a haber sido sustituido previamente.

Toni emitió una disculpa vía X ı @ToniRuediger

Ante los hechos, Antonio Rudiger se ha disculpado públicamente en su cuenta de X, algo que ha tomado en cuenta la Federación alemana para "perdonar" al defensor merengue, según informa el Frankfurter Allgemeine.

Esta no sería la única razón por la que el central no tendría sanción por parte de su selección, pues Toni llamó de manera personal a Rudi Völler, director deportivo de Alemania y a Julian Nagelsmann, su entrenador, por ello, la Mannschaft ha pensado en no castigar al exjugador del Chelsea.

There's definitely no excuse for my behaviour last night. I'm very sorry for that. We played a very good game from the 2nd half on - After 111 minutes I was not able to help my team anymore and before the final whistle I did a mistake. Sorry again to the referee and to everyone I…

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) April 27, 2025