Jugadores de Real Madrid mandan mensaje tras derrota ante Barcelona en Copa del Rey

Por segunda ocasión en esta temporada, Barcelona venció a Real Madrid en una Final. Los blaugranas se impusieron 3-2 en el Estadio La Cartuja para quedarse con el título de Copa del Rey, que se suma a la Supercopa de España obtenida en enero de este año.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Poco a poco, los jugadores del equipo merengue han externado su sentir tras el descalabro. Y mientras algunos pidieron perdón a la afición, otros mandaron una "advertencia" a los blaugranas.

Real Madrid cayó en la Final de la Copa del Rey ante Barcelona | AP

La advertencia de Tchouameni

Uno de los mensajes en redes sociales que más ha trascendido es el de Aurélien Tchouameni. El francés hizo el gol que le daba la victoria parcial a los Merengues, antes del empate de Ferran Torres.

"Celebran nuestras derrotas como si no fuéramos a ganar otra vez. Volveremos", escribió Tchouameni en su cuenta oficial de Twitter, en lo que se ha interpretado como un mensaje a las celebraciones blaugranas.

They celebrate our losses like we ain’t gon win again.

We will be back🤝🏾 pic.twitter.com/xqN2Z5uSZk — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) April 27, 2025

Los lamentos de Bellingham, Valverde y Courtois

Por otra parte, jugadores Jude Bellingham, Fede Valverde, Thibaut Courtois y Raúl Asencio mandaron mensajes de lamento. "Lo dejé todo ahí fuera, pero no iba a ser. Cinco Finales más, con todo para dar" escribió el inglés, en referencia a los juegos de LaLiga.

"Muy orgulloso de mis compañeros y de como hemos luchado por una victoria que no ha llegado. Triste y responsble, pero convencido de que nos levantaremos", fueron las palabras del arquero belga.

Los jugadores merengues lamentaron la derrota | ESPECIAL

Mientras que Valverde mandó uno de los mensajes más largos. "Volvió a pasar. Y seguramente volverá a pasar muchas veces mas, porque es el camino que estamos construyendo y es normal que uno caiga después de tantos kilómetros".

"Me entristece, me genera bronca, impotencia. Siento que les fallo. Está siendo un año complicado, física y mentalmente muy duro, pero un día fui claro; ‘hasta que no me den más las piernas’. Este club no merece menos", fue el mensaje del uruguayo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Inglaterra es rojo! Liverpool se proclama campeón de Premier League al golear a Tottenham

Así fue el mensaje de Valverde tras la derrota ante Barcelona | CAPTURA