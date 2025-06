¡Vuelve a las canchas! Paul Pogba es nuevo fichaje del Mónaco

La bocha sonríe con el regreso de uno de los que mejor la acarició. Paul Pogba fue anunciado como el fichaje bomba del Mónaco, para la siguiente temporada de Ligue 1 y competiciones europeas.

Pogba volverá a los céspedes franceses, esos que dejó cuando solo era un niño en las inferiores del Le Havre. Pese a su trayectoria, 'La Pioche' nunca debutó en el campeonato francés, por lo que su llegada al club monegasco marca su inicio de su trayectoria en la liga del país galo.

Paul Pogba fue Campeón del Mundo con Francia en 2018, siendo uno de los más destacados, tanto que anotó un gol en la Final. Sin embargo, pese a ser un jugador desequilibrante y con una gran visión de campo, Pogba nunca volvió a ser el jugador que demostró en Juventus.

Con el conjunto de Turín, Paul se convirtió en uno de los hombres claves de los Bianconeri, lamentablemente, su paso por Manchester United no fue el mejor. Con los Red Devils, 'Pogboom' ganó una Europa League, aunque con muy poco protagonismo.

