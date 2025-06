Hermano de Nico Williams, Iñaki, reacciona a la reparación del mural del Athletic Club

El país vasco tuvo y seguirá teniendo días complicados, todo por la posible -e inminente- salida de Nico Williams al Barcelona. El menor de los hermanos Williams se convirtió en un auténtico ídolo para el Athletic Club de Bilbao, por lo que fue inmortalizado en un muro ubicado en Lutxana, Barakaldo.

Dicho mural fue vandalizado hace un par de días, en el que varios aficionados borraron el rostro de Nico Williams y escribieron: "Te vayas o te quedes, has perdido todo el respeto". Tras dichos actos, el club vizcaíno condenó lo ocurrido y se movilizó para localizar al artista de la obra y repararla.

Tras esos actos, el hermano mayor de Nico, Iñaki Williams se mostró molesto por lo ocurrido con la afición y su sangre. Sin embargo, el artista urbano encargado del mural, Carlos López comenzó con los trabajos de reparación por lo que la respuesta de Iñaki no se hizo esperar.

El mayor de los Williams dejó un mensaje en sus redes sociales, con la leyenda: "Mi club", acompañada de corazones rojos y blancos, en honor a los colores del Athletic. Varios jugadores también reaccionaron a la reparación del mural, en muestra de apoyo a su compañero, Nico Williams.

Last week, Nico Williams’ image was removed from the mural he shared with his brother Iñaki in Bilbao, with the message: “Leaving or staying, you’ve lost respect.” Iñaki responded: “Behind anonymous disrespect, there’s always someone too small to show their face.” 👀



🚨 Now, the… pic.twitter.com/KTTIcpOVoJ

— 433 (@433) June 27, 2025