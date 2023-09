Washington Aguerre, exportero de Querétaro, es nuevo jugador del América Mineiro de Brasil

Washington Aguerre, exportero de los Gallos Blancos, ya tiene equipo, se trata del América Mineiro, del Brasileirao Serie A. Y es que después de que hace poco más de un mes revelara el maltrato que sufrió por parte de la directiva del Querétaro, el guardameta uruguayo compartió en sus redes sociales que jugará en el futbol brasileño.

"Gracias a Dios por esta linda oportunidad. Agradecido con las personas que hicieron posible mi llegada a este hermoso club. Gracias América Mineiro por abrirme sus puertas y poder trabajar juntos para lograr grandes objetivos. Resiliencia", compartió el arquero.

El 2 de agosto pasado, el uruguayo reveló que con Querétaro no la pasó bien, pues no recibió su sueldo por varios meses, hecho que lo obligó a separarse de su mujer y su bebé. Además de que dijo que no tenía el apoyo de sus compañeros.

"Al principio todo fue lindo, me sentía bien. Después del 5 de marzo del año pasado y con el cambio de directiva, cambió todo. Fueron ocurriendo decisiones que me dejaron 10 meses sin jugar. Yo intenté llegar a un acuerdo con el club, pero la directiva se portó muy mal", dijo a Súper Deportivo.

Washington Aguerre jugó tres torneos con Gallos Blancos (del Ape. 21 al Ape. 22) e incluso fue uno de los pocos futbolistas que, en los hechos violentos que ocurrieron en La Corregidora, en el juego ante Atlas, intervinieron para evitar que los aficionados se siguieran golpeando.

