Volvió a pisar una cancha. En una muestra de valentía y superación, Nicolás Castillo ya entrena con el equipo de sus amores, la U Católica de su país natal. El atacante chileno llegó a un acuerdo con la directiva de los 'Cruzados' en donde la prioridad será poder recuperarse físicamente: “Lo que quería era estar aquí, no quería en otro lugar donde no fuera mi casa y por suerte pudimos llegar a un buen acuerdo”.

“Hoy en día me pongo a punto en la parte física, venía entrenando, pero no con un equipo, me he sentido bien, mejor de lo que pensaba, en las pruebas físicas salí bastante bien, tengo tiempo para trabajar, ya hago cosas con balón y con el grupo, y ese es el plan en el que vamos, mi entrenamiento será día a día”, declaró en entrevista con el equipo chileno.

“Mi objetivo es estar de la mejor forma posible y después ver qué pasa, estoy en el presente, tratar lo mejor físicamente y futbolísticamente posible y volver a sentirme con esas ganas, se me ha hecho muy fácil con todo el apoyo de toda la gente que está acá”, agregó.

Una vez que logre recuperar su fortaleza física, así como adaptarse nuevamente al balón y roce de un equipo creerá que será lo mejor para su carrera futbolística. La última vez que Nico jugó fue en el Torneo Clausura 2022 cuando disputó apenas 2 partidos con la camiseta de los Rayos de Necaxa, quienes después decidieron rescindir el contrato del chileno debido al riesgo que existía por el tema médico de la trombosis que sufrió siendo jugador de América.

Nicolás Castillo llegó a México gracias a los Pumas de la UNAM, equipo que se hizo de los derechos federativos del chileno en 2017, el delantero andino arribó a nuestro país procedente del Club Brujas, pero había jugado en la Universidad Católica.

Después de un año el Benfica se hizo de sus servicios, equipo donde se lesionó ante de volver a la Liga MX con las Águilas del América.

