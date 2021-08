Wayne Rooney: Amenazaron de muerte a modelos que estuvieron con el inglés de fiesta

Después de que se hicieran virales las imágenes de Wayne Rooney en una reunión con tres modelos en hotel, las acompañantes denunciaron amenazar de uerte en su contra.

"Han recibido amenazas de muerte. Salieron por la noche después de que terminasen los confinamientos y, obviamente, se sintieron halagadas de que alguien como Wayne quisiera pasar tiempo con ellas. No hicieron nada malo y no se merecen la horrible respuesta", señaló una fuente cercana a las tres mujeres al medio británico The Sun.

Tayler Ryan, Elise Melvin y Brooke Morgan, modelos de aproximadamente 21 años estuvieron en una reuión a la que acudió Rooney y presumieron fotos del exfutbolista besando a una de ellas y después profundamente dormido.

Al momento ni las modelos ni Rooney han declarado algo acerca de las amenazas de muerte y tampoco se develó quienes serían los responsables de las amenazas.

