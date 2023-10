Wayne Rooney dejará al DC United de la MLS y regresará a la Segunda División de Inglaterra

Wayne Rooney ha llegado a un acuerdo con el DC United para poner fin a su mandato como entrenador del equipo de la MLS. El anuncio se produjo solo 48 horas después de que el DC United lograra una importante victoria sobre el New York City FC. A pesar de la victoria, el equipo no logró clasificar a los Playoffs.

Rooney, quien asumió el cargo de entrenador del DC United en 2022, expresó: "Es el momento adecuado. He hecho todo lo posible para que este club llegue a los playoffs. No es nada lo que ha sucedido. ¿Nuevo trabajo? No tengo nada planeado".

Aunque Rooney afirma no tener planes inmediatos, los medios de comunicación en Inglaterra han informado que ya tiene un acuerdo para asumir el puesto de entrenador en el Birmingham City, un equipo de la Segunda División en su país natal.

Se espera que Rooney forme un equipo técnico sólido en el Birmingham City, ya que se detalla que contará con la experiencia de dos excompañeros de la selección inglesa: Ashley Cole y John O'Shea. La noticia del traspaso de Rooney a la Segunda División inglesa ha generado gran expectación.

El Birmingham City anunció la salida de su anterior entrenador, John Eustace, este lunes por la mañana. Eustace dejó al equipo en el sexto puesto de la tabla general de la segunda división con 18 puntos, aunque lejos del líder, el Leicester City, que cuenta con 30 unidades.

Esta no es la primera vez que Rooney dirigirá en Inglaterra, ya que entre 2020 y 2022 estuvo al frente del Derby County. Durante su año y medio como entrenador del DC United, Rooney dirigió un total de 48 partidos de liga, logrando 10 victorias, 10 empates y 14 derrotas.

