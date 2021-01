Weah: 'CR7 no es el mejor del mundo, pero entrenó duro para convertirse en lo que es'

George Weah, exjugador de equipos como el Milan o PSG, y actual presidente de Liberia, elogió al delantero del la Juventus Cristiano Ronaldo luego de convertirse en el máximo anotador en la historia del futbol, indicando que si bien no es el mejor jugador del mundo, su trabajo lo ha puesto en donde está hoy en día.

"Cristiano Ronaldo es un ejemplo de cómo combinar el trabajo duro y la pasión por el juego, y cómo eso puede traer resultados. No es el mejor jugador del mundo, pero entrenó duro para convertirse en lo que es. Admiro a Ronaldo porque se mantuvo humilde y trabajó para merecer todo lo que tiene. Luchó duro para llegar a donde está ahora", indicó Weah entrevista en la Gazzetta dello Sport.

Respecto al posible campeonato del Milan este año en Serie A, el que fuera delantero rossoneri por hasta cinco temporadas en los 90 dijo que espera seguir viendo a la Juventus campeón, pues a pesar de su pasado en Milanello, siempre ha apoyado a la Vecchia Signora.

"En primer lugar (espero que Juventus sea campeón), porque era un equipo al que apoyaba cuando era niño y, después, porque han ganado el Scudetto los últimos nueve años seguidos", reveló. "Solía ver la Serie A y el futbol francés en África, mostraban imágenes de Platini y me aficioné a la Juventus. Entonces mi vida me llevó a Milán, donde encontré una familia y un entorno especial. El Milan me lo dio todo, pero seguí apoyando a la Juve".

