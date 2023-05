Xabi Alonso quiere sobreponerse a su mentor y dejar fuera a la Roma de Mou

El alumno buscará imponerse al maestro. Xabi Alonso, por la remontada ante José Mourinho. Después del partido de ida en las Semifinales de Europa League, donde la Roma logró una ventaja mínima ante Bayern Leverkusen, el equipo comando por el español buscará remontar en su estadio para conseguir un boleto a la Gran Final.

Xabi asumió el mando en un momento crítico para el club, pero su influencia y experiencia han sido clave para revitalizar al equipo. Bajo su dirección, el Leverkusen encontró confianza y una mentalidad ganadora que ha contagiado a todos los jugadores.

Sin duda, le cambió la cara a su equipo. Su liderazgo ha llevado a los de rojo a superar obstáculos y lograr resultados, ahora buscarán cerrar con broche de oro al eliminar al equipo que comanda su mentor y con ello llegar a la Final y posteriormente tener la corona de Campeón.

Por su parte, Mou habló ante los medios de comunicación previo al partido de vuelta, y mencionó que, no le interesa la etiqueta de favorito para avanzar a la siguiente ronda.

"No soy supersticioso y no le hago caso a las casas de apuestas, no me siento favorito. Cuando llegas a la Semifinal, hay un 25 por ciento de posibilidades de ganar la competencia y un 50 por ciento de posibilidades de llegar a la final", argumentó.

