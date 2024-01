¡Renuncia! Xavi confirmó que saldrá de Barcelona al terminar la temporada

La era de Xavi Hernández como director técnico de Barcelona llegó a su fin y el propio estratega confirmó este sábado que dejará el banquillo blaugrana una vez que termine la actual temporada. El exfutbolista se marchará después de dos años y medio, y un año antes de que concluya el contrato que tenía firmado, que originalmente concluía en junio de 2025.

En conferencia de prensa luego de la derrota ante Villarreal en LaLiga, precedida por la eliminación en Cuartos de Final de Copa del Rey, el estratega reconoció ante los medios de comunicación la decisión de dejar el banquillo a partir del próximo 30 de junio. "Creo que la situación era insostenible", y añadió que el desgaste no iba ser positivo para ninguna de las dos partes.

"La sensación de ser entrenador del Barça es desagrable, cruel, te faltan el respeto y es un desgaste terrible de salud mental. La energía va bajando hasta el punto que dices que no tiene sentido continuar. Lo tengo decidido desde hace tiempo, una cosa es que me afecte a mí, pero cuando afecta al club decido que me voy el 30 de junio", y añadió que el juego ante Villarreal fue uno de los "más crueles" de su carrera.

"No quiero ser un problema para el Barça, quiero ser una solución y creo que puedo serlo de aquí a junio", y añadió que no tirará la toalla en LaLiga, a pesar de que con la derrota quedó a diez puntos de distancia de Real Madrid. "Tengo toda la energía y pienso que podemos luchar LaLiga estando a 10 puntos. Ahora no me mataréis tanto sabiendo que me voy, lo destenso todo, no hay nada más que añadir".

"He sido un hombre club y lo he priorizado por encima de mí, para que el club gane títulos lo voy a dar todo hasta el 30 de junio. Creo que el aficionado ha disfrutado y está disfrutando. La Champions me hace especial ilusión sabiendo que me voy, lo daré todo estos cuatro meses, seguiré siendo culé", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA RECIBIÓ 5 GOLES COMO LOCAL EN LALIGA POR PRIMERA VEZ DESDE HACE 61 AÑOS