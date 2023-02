Xavi Hernández sobre el VAR ante el United: "Es un penalti como una catedral"

Este jueves la UEFA Europa League volvió con el duelo entre el Manchester United y el FC Barcelona, encuentro que se pudo haber definido debido a una mano que los árbitros en la cancha y en el VAR decidieron no sancionar.

Corrían los minutos finales del encuentro y tras un remate hacia la portería de David De Gea la mano de Fred se encontró con el balón, acción que suponía un penal favorable para el conjunto culé, pero que los nazarenos decidieron no sancionar.

Al final, aparentemente, se había sancionado una falta previo a favor del cuadro británico, razón suficiente para no sancionar la pena máxima, algo que motivó a Xavi Hernández para hablar del arbitraje en la conferencia posterior al encuentro.

"Le he dicho al árbitro que era penalti. Muy claro. Es un penalti como una catedral. No estaba en situación natural, el árbitro me ha dicho que sí, pero para mí es clarísimo… No sé qué hay que hacer para que piten un penalti por mano, ya nos quitaron uno en Milán. Y dicen que lo han chequeado, me parece increíble", comentó el entrenador catalán

El encuentro quedó 2-2, todo se decidirá en la vuelta cuando Xavi y sus muchachos vayan a Old Trafford para jugar ante el Manchester United.

