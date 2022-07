Xavi sobre Messi: 'Se merece una segunda oportunidad en el Barcelona'

Xavi Hernández, dirigente en turno del Barcelona, habló sobre su deseo por volver a ver a Messi en las canchas catalanas.

“Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que merece una segunda oportunidad, una última oportunidad”, dictó en la previa al juego contra el New York Red Bulls.

El profesional de 42 años no abandona la idea de volver a tener al astro argentino en sus filas. No obstante, dejó claro que cualquier plan de regresar a Messi al Barcelona no sucederá antes del próximo año.



A su vez, recientemente Joan Laporta, presidente del club blaugrana, confirmó desea que Lionel pueda finalizar su carrera profesional en España.

Entretanto, el Barcelona avanza en su gira por Estados Unidos previo al arranque de La Liga.



Sobre su próximo encuentro contra el New York Red Bull, Xavi Hernández dejó ver que van con fuerza para conseguir la victoria. “No hay amistosos, hay oportunidades. Aquí cada minuto es un examen”, subrayó.

