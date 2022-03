Xavi tras la goleada: 'El resultado puede cambiar la dinámica del presente y del futuro'

El Barcelona reafirmó el gran momento que vive tras golear al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Tras la victoria, Xavi elogió el funcionamiento de sus jugadores donde aseguró que fueron superiores al cuadro merengue en todo momento.

"Estamos muy contentos, muy felices con esta victoria. El partido de hoy puede cambiar la dinámica del presente y del futuro. Hemos merecido marcar muchos goles" dijo en conferencia de prensa.

"Hemos tenido mucha personalidad, valentía, hemos tenido la pelota, hicimos un partido muy controlado, estuvimos muy bien en la presión alta, apretamos arriba, tuvimos muchísimas ocasiones. Fue un partido muy completo, mucho mejor que el Madrid, muy superiores", agregó.

Xavi afirmó que esta victoria refuerza el proyecto deportivo, mismo que va por buen camino tras sumar más de 10 partidos sin conocer la derrota. "Nos refuerza mucho el proyecto, a mí me refuerza mucho, seguro. No siento esto como una victoria personal, no quiero la gloria personal, quiero la gloria para el Barça, para el barcelonismo", dijo.

Sin embargo, es consciente de que el Real Madrid aún les saca una gran ventaja en la tabla general, aunque señaló que no deben dar la competencia por perdida.

"Es difícil. El Madrid está muy fuerte, tendría que perder tres partidos, pero no lo descartamos, seguiremos en este camino, que hoy hemos demostrado que es el camino correcto", sentenció el estrtega español.

