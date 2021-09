Zé Roberto: 'Otros equipos deberían invertir más para que la Bundesliga sea más vistosa'

En los últimos cinco mercados de verano el dinero que ha invertido la Bundesliga en jugadores ha quedado por debajo de Inglaterra, España, Francia o Italia, y de acuerdo con Zé Roberto, exjugador brasileño del Bayern Munich, al futbol alemán le hacen falta fichajes de renombre para ganar notoriedad.

"Para que la Bundesliga sea más competitiva, otros equipos tradicionales (Wolfsburgo y Borussia Dortmund) deberían invertir más, con más potencial, y reforzar sus equipos con Bayern para ganar la Bundesliga y así tener una liga más vistosa, como es Francia, por buscar jugadores importantes; como Italia, que fichó a Cristiano Ronaldo.

"Bundesliga tendría que ir por jugadores con más importancia para ser una liga más vistosa, pero para mí todavía sigue siendo una de las ligas más importantes de Europa", comentó la leyenda brasileña en una conferencia con medios internacionales.

El jugador más caro en la historia de la Bundesliga es Lucas Hernández, por quien el Bayern pagó 80 millones de euros en la temporada 2019-20, desde ahí, los fichajes han dejado de ser mediáticos, toda vez que las grandes figuras se han movido a la Premier League, o la Ligue 1.

Además, para Zé Roberto, otro punto que le hace falta mejorar a la competencia alemana es el tema del monopolio que tiene el cuadro bávaro, al haber levantado los últimos nuevo títulos de Liga.

“Creo que la Bundesliga precisa no sólo tener al Bayern ganando el torneo cada año, para mí hoy, como fan de la Bundesliga, ya no me da mucho interés de verla, porque ya sabemos que el Bayern va a vencer, pero me llama la atención ver nuevos talentos surgiendo, con potencial", dijo el exjugador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLS: CARLOS VELA PODRÍA TARDAR VARIAS SEMANAS EN VOLVER A LA ACTIVIDAD CON LAFC