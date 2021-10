Zé Roberto sobre el Mundial cada dos años: 'Se perdería esencia y deseo'

Recientemente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló sobre la posibilidad de realizar el Mundial cada dos años, pero esta iniciativa no es bien vista por el exjugador y seleccionado brasileño, Zé Roberto, quien dijo, el torneo perdería su esencia.

“Creo que pierde un poco la esencia. Si la FIFA cambia el tiempo del mundial, quita un poco ese deseo de los aficionados y jugadores de prepararse para jugar la competencia más importante. Va a quitar un poco ese deseo pero va a posibilitar tener otras selecciones que no son tradicionales a conquistar el Mundial. No veo con buenos ojos, no sería muy interesante porque va a quitar el deseo y la pasión”, declaró en conferencia vía remota, donde RÉCORD estuvo presente.

Por otra parte, el exmediocampista consideró que previo al mundial, selecciones como Brasil y Argentina, deberían encarar compromisos amistosos con escuadras con mayor fuerza que las sudamericanas y de esta manera una escuadra representante de Latinoamérica, podría volver a coronarse campeona del mundo.

“Brasil en el último mundial salió como primero de la clasificación de las Eliminatorias, pero enfrentó amistosos jugó con equipos de Sudamérica. Y cuando llegó al mundial para topar selecciones más fuertes ha tenido muchos problemas. Antes del Mundial, Argentina y Brasil tiene que pensar en jugar amistosos con selecciones que tienen fuerza y más calidad que las sudamericanas”, apuntó.

