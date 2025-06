Zlatan Ibrahimovic salió a defender a Messi tras la goleada ante el PSG: "Juega con estatuas"

Este domingo, el Inter Miami quedó eliminado del Mundial de Clubes tras caer goleados por el Paris Saint-Germain, encuentro en donde Lionel Messi fue criticado por su rendimiento dentro del terreno de juego, además de ser señalado luego de la eliminación.

Luego de muchas críticas, uno de los más grandes exfutbolistas de la Serie A y del futbol europeo, Zlatan Ibrahimović, salió en defensa de Messi, asegurando que el argentino juega solo, comparando a sus compañeros de equipo con estatuas.

💥🇸🇪 "NO PERDIÓ MESSI, JUEGA CON ESTATUAS", la crítica feroz de Ibrahimovic a los jugadores de Inter Miami



🗣️ "No perdió Messi, perdió Inter Miami. Juega con estatuas, no con compañeros. Está rodeado de jugadores que corren como si llevaran sacos de cemento encima"



Durísimo. 😳 pic.twitter.com/Hwg8X7KRBw

— Diario Olé (@DiarioOle) June 29, 2025