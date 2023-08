Felipe Martins sobre el encuentro con Messi: "Nunca le diría eso a un rival"

El paso miércoles el Inter Miami eliminó al Orlando City en los Octavos de Final de la Leagues Cup, encuentro en donde lejos del los goles y del futbol, la polémica entre Lionel Messi y Felipe Martins destacó en los 90 minutos.

Después del encuentro, Martins habló con los medios y contó su versión sobre como se dieron los hechos entre el hoy delantero del Inter Miami y el mediocentro brasileño, asegurando que lo que dicen que ocurrió ni siquiera se le hubiera pasado por la cabeza.

¿Qué haces si Messi te confronta? El brasileño Felipe Martins simplemente no sabe… ‘FUBOL’ pic.twitter.com/WR5UkDrgJI — Erika Williams Díaz (@erikawilliamshn) August 3, 2023

"Tuve algunos problemas ahí, saliendo al vestuario, solo estaba protegiendo a uno de mis compañeros, que por cierto no hizo nada, Creo que es una cosa normal del juego. Son palabras que se quedan ahí en este momento y no esperar a que por nombre o persona tengas un trato especial. No voy a empezar a crear polémica, eran cosas que, digamos, yo, bajo mi punto de vista, nunca le diría a nadie, pero son cosas que pasan y aceptamos", comentó el brasileño.

Ahora el Inter Miami y Lionel Messi jugará los Octavos de Final frente al FC Dallas, partido que será en Texas y significará el primer encuentro en el que el equipo del campeón del mundo juegue como visitante tras la llegada del argentino.

