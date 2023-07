Pumas: Dinenno no polemiza sobre parón de Liga MX por la Leagues Cup

Pumas viajó ya con rumbo a Canadá, donde el próximo 22 de julio debutará en la Leagues Cup ante el Montreal FC, y al ser cuestionado sobre sí está o no de acuerdo con que el torneo mexicano se detenga por la competencia con la MLS, Juan Ignacio Dinenno, delantero felino dijo no tener una opinión al respecto; sin embargo, sí dejó claro que Universidad va a demostrar de lo que es capaz.

"No tengo las herramientas para poder comentarlo, si llegamos a la Final sí me va a agradar. La organización no depende de los jugadores ni mucho menos de mi para comentar eso.

"Es un torneo internacional, es una linda oportunidad para demostrar lo que venimos haciendo en la pretemporada y en los tres partidos, más allá de que en el último partido no hemos dejado buenas sensaciones, saber que estamos para más, que podemos competir y esa es nuestra intención", expresó.

En tanto, el '9' auriazul consideró que tanto el Montreal FC como el DC United no son equipos fáciles fe vencer, pero en Pumas están conscientes de que ninguno de los participantes de la Leagues Cup lo es.

"Son unos rivales muy difíciles como cualquiera que te pudiera tocar de los 47 equipos, creo que va a ser una linda prueba para todos, tanto para ellos como para nosotros, van a ser partidos muy competitivos", expresó.

Hasta el momento, en lo que va del Torneo Apertura 2023, Juan Ignacio Dinenno ha jugado los tres partidos y todos entrando como titular, además de que lleva un solo gol anotado.

