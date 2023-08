'Tano' Ortiz aseguró que el juego ante Tigres no es revancha: 'No pueden volver hacia atrás'

No es una revancha. Fernando Ortiz tiene claro que este Clásico Regio en la Leagues Cup no va a ser tomado por su equipo como una revancha por lo sucedido en la Liguilla del Clausura 2023.

Si hay un equipo que sabe eliminar a Monterrey en la fase de knockout, es Tigres. Prueba de esto es que en la última ocasión que se midieron en esta instancia fueron los felinos los que terminaron por imponerse para llegar a la final del Clausura 2023.

A pesar de que La Pandilla tiene esta herida reciente, el Tano Ortiz dejó claro que este duelo en los octavos de la Leagues Cup no es una revancha: "Yo se los comuniqué ayer a los jugadores y lo vuelvo a reiterar, todo lo que es pasado es pasado, no puedo y no pueden volver hacia atrás. Lo que pudieron haber hecho en ese partido que tuvieron los chicos con respecto a esa semifinal, hoy es una nueva oportunidad, hoy es un nuevo desafío que tienen ellos del día de mañana poder seguir avanzando en esta copa y están bien, con una calidez humana tremenda y eso es lo que se ve y estamos preparados para el día de mañana enfrentar a Tigres".

El estratega de Monterrey volvió a insistir más adelante en la conferencia que esto no es una revancha, ya que una revancha es hacer algo que no se hizo en el momento que tuvo la posibilidad: "Lo vuelvo a insistir, yo les dije que no hay revancha, revancha es cuando uno quiere hacer algo que no hizo en el momento que tuvo la posibilidad, entonces hoy es una nueva oportunidad. Yo no lo veo como una revancha y se lo hago saber a ellos. Los chicos vuelvo a decirles están bien, queriendo enfrentar al rival de toda la vida, de toda una ciudad, queremos pasar, intentaremos pasar e iremos a buscar el partido y ojalá salga un lindo espectáculo para que la gente pueda disfrutar".

"Tigres es un rival a respetar como nosotros respetamos hacia todos los rivales que cambia acá que es el rival clásico de una ciudad eso es lo que cambia", agregó el director técnico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'TATA' MARTINO SE RINDE ANTE LEO MESSI: 'HOY VOLVIÓ A SER UN JUGADOR DETERMINANTE'