Edson Álvarez y Ajax rescataron empate al final ante el Volendam

Mal y de malas fue como terminó el encuentro entre el Ajax donde militan los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez contra el Volendam, pues el conjunto de Ámsterdam perdió el rumbo después de sumar su sexto empate consecutivo y para su mala fortuna se quedó sin director técnico, tras empatar 1-1.

Después de registrar siete partidos sin ganar en la Eredivisie, seis empates y no poder derrotar al Volendam, quien se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación, el Ajax decidió terminar su vínculo laboral con el técnico Alfred Schreuder, tras dejar al equipo fuera de los puestos europeos.

"Es una decisión dolorosa, pero también necesaria. Después de un buen comienzo de temporada, perdimos una cantidad innecesaria de puntos. El juego también fue volátil. La Copa del Mundo significó un invierno temprano y largo tiempo y nos mantuvo confiados para cambiar las cosas y mejorar", informó el Ajax a través de un comunicado.

"A Alfred se le dio tiempo y mantuvo nuestra confianza para cambiar las cosas y mejorar. En las últimas semanas se hizo cada vez más claro que no podía cambiar el rumbo, mientras que creemos que, a pesar de las muchas transferencias, tiene una selección fuerte y digna de un campeonato a su disposición. También he perdido muchos puntos en las últimas semanas y desafortunadamente no vimos ningún progreso", agregó.

Aunque el Ajax no pudo sacar provecho del mal rendimiento en el que se encuentra el Volendam, cabe mencionar que el mexicano Edson Álvarez vio actividad en dicho encuentro, quien arrancó como titular e incluso jugó el partido completo. Por su parte el también examericanista Jorge Sánchez no fue considerado por Alfred Schreuder.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAPÁ DE NOVAK DJOKOVIC, VISTO EN MARCHA PARA APOYAR A VLADÍMIR PUTIN