Pietrasanta considera que Martinoli también provocó al Piojo en su pelea

El comentarista deportivo, Jorge Pietrasanta habló sobre la pelea que el exdirector técnico del Tri, Miguel Herera tuvo con el periodista Christian Martinoli en el 2015.

Durante el programa de ESPN, Futbol Picante, David Faitelson le cuestionó a Pietrasanta sobre si creía que el Piojo tenía derecho a agredir al conductor de TV Azteca por haberlo 'provocado'.

"Yo sé que tú eres pro periodista pero también, lo provocó mucho. El niño es llorón y lo pellizcas. Yo no estoy justificando que él haya golpeado a un periodista pero tampoco justifico que él en cada transmisión estuviera encima y encima y encima. No tiene derecho a golpear a un periodista. Tu diste un punto de vista y hubo un pum ¿no? Y tú diste un punto de vista, no tiene derecho. Obviamente no tiene derecho pero también hay provocaciones", sentenció Jorge.

¿Almada o Miguel Herrera? ¿Quién sería mejor opción para el Tri? Los expertos dan sus opiniones... pic.twitter.com/jHd4cyTRTa — Futbol Picante (@futpicante) January 26, 2023

Cabe mencionar que durante el debate, se tocaba el tema sobre quien sería mejor opción para dirigir a la Selección Nacional; si Miguel Herrera o Guillermo Almada.

