Jorge Sánchez sobre problemas de comunicación en Ajax: 'No entendía que me pedía el DT'

El jugador mexicano del Ajax, Jorge Sánchez admitió que haber tenido problemas de comunicación debido al idioma con su actual equipo

En entrevista con el club de Ámsterdam, el examericanista dijo que no dominar el inglés ni el neerlandés lo hacían desconocer las indicaciones del estratega Alfred Schreuder.

"Los primeros tres meses fueron muy complicados para mí porque no entendía nada, de verdad, yo venía en cero en inglés y no entendía una sola palabra, era muy difícil y es muy diferente como se juega en la Liga MX a como se juega acá", dijo.

"Aún no puedo tener una conversación muy buena contigo, pero ya entiendo muchas cosas y en el tema del futbol lo que me indiquen ya lo sé, ya sé un poco más inglés y en estos últimos dos partidos y en los de preparación me he sentido muy bien porque ya entendí lo que quiere el DT de mí, lo que el equipo necesita de mí y ya me considero una persona fuerte en el club", senteció Sánchez.

