Andrés Guardado desea renovar con el Betis para llegar a Qatar 2022

Año Mundialista y todas las miradas están puestas en Qatar 2022. Andrés Guardado desea renovar con el Betis para llegar en óptimas condiciones a la Copa de Mundo.

“Sí pasa por la cabeza estar al máximo nivel el mayor tiempo posible. Viene un Mundial al final este año y mi ilusión es estar ahí. Amplío mis posibilidades si me mantengo en el equipo de máxima exigencia y el Betis es una de las primeras opciones que tengo", mencionó para La Jugada de Sevilla.

Pese a su deseo, el Principito reveló que todavía no le han llamada para una posible renovación.

“Si el club cree que puedo aportar y seguir siendo útil, yo encantado de quedarme. En este momento no depende de mí. No me han llamado. Si es que a principios de años comentamos un poco, pero al de hoy hay cosas más que pensar en eso", agregó.

