Anuario 2021: Recuerda lo mejor del mes de septiembre

¡El sueño comienza! Me siento sumamente honrado de ser parte de este gran equipo. Toon Army, ¡Lo dejaré todo en la cancha por ustedes! #NUFC

The dream begins! I am truly honoured to join this great team. Toon Army, I’ll make you proud! #NUFC pic.twitter.com/F2HH3mwOVk

— Santiago Muñoz (@santi_mr10) September 30, 2021