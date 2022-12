Anuario RÉCORD: Así fue agosto de 2022 en el mundo del deporte

Durante el mes de agosto, el futbol mexicano realizó un par de exportaciones al futbol europeo. Santiago Giménez abandonó al Cruz Azul para enrolarse con el Feyenoord, mientras que, Jorge Sánchez dejó las filas del América para integrarse al Ajax, ambos clubes pertenecientes a la Eredivisie de los Países Bajos.

Luego de firmar su contrato con la escuadra neerlandesa, Giménez volvió a La Noria para despedirse de sus compañeros, cuerpo técnico y directiva y aseguró que salió por la puerta grande, esperando poder volver algún día al club de sus amores.

“Antes que nada, nunca pensé salir por la puerta de atrás del equipo que amo, por el cariño que le tengo al club y por el cariño que ellos me tienen, yo estoy agradecido como lo he dicho con Víctor Velázquez y con Jaime Ordiales que me han dejado salir por la puerta grande, porque salí muy bien el club y seguimos teniendo esa amistad, y podemos tener un regreso posible dentro de unos años porque ustedes mismos saben la conexión que yo tengo con este club, desde niño vengo como aficionado y en Países Bajos no dejaré de apoyar este club”, dijo Giménez.

El Chaquito partió al Viejo Continente con la ilusión de poder convertirse en un delantero referente para la Selección Mexicana y poder ganarse un puesto en la lista final para la Copa del Mundo de Qatar, algo que no sucedió.

Casi a la par, Sánchez, quien militaba en el conjunto de Coapa también tomó su vuelo hasta tierras neerlandesas, pues luego de varios días de negociación, el Ajax finalmente consiguió ficharlo.

A su salida de nuestro país, el lateral derecho dijo irse tranquilo, pues pese a que siempre fue un jugador muy criticado por la afición americanista, logró darles un título.

“Hubo momentos muy complicados, pero eso es lo bonito del futbol. Me voy tranquilo porque también les regalé un título y gracias a Dios pasé momentos inolvidables ahí, buenos malos, pero eso es lo importante de un jugador que sobre todas las cosas sabe sobreponerse y yo me quedo con eso, pero más que nada, estoy agradecido con el América”, declaró Jorge instantes previos a abordar su vuelo.

A diferencia de Giménez, Jorge Sánchez sí consiguió su boleto al Mundial con el Tri, pues desde antes de partir al Ajax ya era considerado por el técnico, Gerardo Martino.

El 20 de agosto quedó marcado como un día histórico para el futbol mexicano. Aquella noche, el América le propició al Cruz Azul su mayor goleada al aplastarlos 7-0, resultado nunca antes permitido por la Máquina.

Águilas y cementeros se vieron las caras en la Jornada 10 del Apertura 2022. El dominio azulcrema fue total, los futbolistas cementeros se paralizaron y no tuvieron capacidad de reacción.

Las anotaciones de los de Coapa corrieron a cargo de Richard Sánchez al 15 ’, Jonathan Rodríguez al 22 ’, Diego Valdés al minuto 45, Henry Martín al 53 ’, Álvaro Fidalgo al 73’, Federico Viñas al 85 ’ y Salvador Reyes al 90’.

El América cerró una semana perfecta, en la que logró conseguir nueve puntos, ya que venían de derrotar a Pumas y Pachuca en los últimos siete días.

Las Águilas no dejaron pasar la oportunidad y como ya es tradición en el futbol se tomaron la foto de la victoria en el vestidor para compartir su alegría con la afición azulcrema.

"HIS70RICO", fue el adjetivo que utilizaron para describir el momento que quedó registrado con una instantánea en redes sociales.

1-. 1 de agosto

Claro Sports anunció que emprendería acciones legales en contra de Fox Sports, luego de dicha televisora les tirará la transmisión del partido entre el América y León. Muchos usuarios seguían el duelo en la señal de Claro Sports de Youtube, cuando de la nada, Fox la baneó, pues ellos también estaban transmitiendo el partido en su canal exclusivo.

2-. 2 de agosto

Luego de no entrar en los planes del cuerpo técnico del América, Jorge Meré se fue a préstamo al Mazatlán para el Apertura 2022. Finalmente, Meré volvió a Coapa al terminar el certamen, donde espera definir su futuro.

3-. 2 de agosto

Ana Galindo, directora técnica de la Selección Mexicana Femenil Sub 20 dio a conocer su lista de convocadas para disputar el Mundial de la categoría en Costa Rica. Entre los nombres más destacados de las citadas se encontraron: Jana Gutiérrez, Natalia Acuña, Celeste Espino entre otras.

4-. 3 de agosto

Ricardo Peláez, quien fungía como director deportivo de Chivas declaró que debido a los malos resultados del equipo, presentó su renuncia al dueño, Amaury Vergara, quien no la aceptó.

“No estoy satisfecho con mi labor en Chivas. Sí pensé en irme, pero Amaury no me aceptó mi renuncia, tengo una comunicación con él muy buena, él sabe que yo estoy en el día a día con Chivas”, dijo Ricardo.

5.- 4 de agosto

Ramiro Funes Mori fue presentado como refuerzo de Cruz Azul. Luego de varios días, el defensa argentino firmó su contrato con La Máquina. A su llegada aseguró que para él era un sueño jugar en la Liga MX. “La liga mexicana es un futbol muy rico, que ha crecido muchísimo, hay muy buenos jugadores, mucha calidad, por eso nunca dudé en venir aquí. Mi hermano (juega/ llegó a México) hace seis, siete años, así que también para mí era un sueño estar acá”, comentó Funes Mori.

6.- 5 de agosto

Santiago Naveda, canterano americanista voló del Nido para enrolarse con el Miedź Legnica de Polonia. A su salida, Santi aseguró que se marchaba de las Águilas con la espinita de no haber podido ser campeón con el Primer Equipo. “Me voy con esa espinita de no haber conseguido un título, de no haber tenido esa regularidad con el Primer Equipo”, declaró antes de abordar su vuelo.

7.- 7 de agosto

Pumas fue goleado 6-0 por el Barcelona en duelo correspondiente a la Copa Joan Gamper. El conjunto culé se aprovechó de los nervios y la ansiedad que mostró el equipo universitario para pisar el acelerador, mientras la defensa de Pumas era mero testigo del futbol blaugrana. Quizá lo más emotivo del encuentro fue la bienvenida y homenaje que el Camp Nou le brindó a Dani Alves, quien regresaba a casa como rival.

8.- 16 de agosto

La Selección Mexicana sub 20 hizo historia al derrotar 1-0 a Alemania y avanzar a los Cuartos de Final del Mundial de la categoría. Las dirigidas por Ana Galindo necesitaban el triunfo, cualquier otro resultado las dejaba fuera del torneo. Alexia Villanueva fue la heroína azteca, al sacar un disparó de pierna derecha para darle la merecida victoria a México.; sin embargo, días después cayeron contra España y quedaron eliminadas.

9.- 22 de agosto

Luego de la humillante derrota frente al América, un grupo de aficionados de Cruz Azul se dieron cita a las afueras de La Noria para manifestar su inconformidad por los malos resultados del equipo. Los seguidores de La Máquina, increparon a varios jugadores del equipo y exigieron las salidas de Rafael Baca y Julio César 'Cata' Domínguez.

INTERNACIONAL

Robert Lewandowski fue presentado de manera oficial con el conjunto blaugrana, todo de cara a la temporada 2022/2023 de LaLiga.

Durante su presentación, la cual fue presenciada por 53 mil personas en el césped del nuevo Spotify Camp Nou, Lewandowski aseguró que se encuentra en gran forma física, que está en el club de sus sueños y que está listo para el desafío que significa jugar en el FC Barcelona.

"Estoy muy orgulloso y muy contento de estar aquí. Quiero demostrar todo lo que puedo hacer en el terreno de juego... Mi edad no importa. Es un número. Físicamente, me siento muy bien", aseguró el artillero polaco.

Luego de lograr sanar sus finanzas, la entidad blaugrana se dio a la tarea de fichar al delantero polaco, pues desde las salidas de Lionel Messi y Luis Suárez, los culés sufrieron por la falta de gol, algo que quedó solucionado con la llegada de Lewi.

La llegada de Robert Lewandoswki no fue la única para el Barcelona, pues también presentaron Jules Kounde, quien en su presentación en el Camp Nou aseguró que el proyecto ambicioso fue lo que más le atrajo de la institución. "Es un club con un proyecto muy ambicioso. También La Liga española me gusta mucho. Realmente no fue un esfuerzo, porque quería llegar aquí", dijo el francés.

2-. 2 de agosto

Pese a que dejaron ir a Robert Lewandoswki, el Bayern Munich no se quedó desarmado y cerró el mercado de fichajes con grandes contrataciones. Los Bávaros se armaron de pies a cabeza durante el verano, pues en total hicieron cinco incorporaciones, siendo Sadio Mané y Matthijs De Ligt los más destacados.

3.- 3 de agosto

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol advirtió que dicho país en conjunto con Argentina, Paraguay y Chile buscarán la candidatura del Mundial de 2030. La justa Mundialista está próxima a cumplir su primer centenario, por lo que Uruguay desea volver a albergar el certamen, tal y como lo hicieron en 1930, por lo que lanzaron su candidatura, esperando que la FIFA les otorgue la sede, pues Portugal y España, también han mandado su propuesta.

4.- 3 de agosto

El Sporting de Braga anunció la llegada del mexicano, Diego Lainez. El oriundo de Tabasco, se fue cedido en calidad de préstamo y con un contrato del Real Betis que lo renovó hasta el 2025. En sus redes sociales, el Braga hizo gala con una serie de fotografías del mexicano al que se le observa posando con la bandera tricolor en el fondo y su nuevo número de dorsal. Con este traspaso, Lainez esperaba tener mayor actividad y así asegurar su lugar para el Mundial de Qatar 2022, algo que no sucedió.

5.- 22 de agosto

Tras darse a conocer su traspaso al Manchester United, Casemiro se despidió del Real Madrid, equipo con el que ganó cuatro Champions League. El brasileño tuvo una emotiva despedida en el Santiago Bernabéu, donde dijo sus últimas palabras como merengue. “Cuando tomas una decisión tan importante en tu vida siempre es difícil, pero cuando terminó la final de la Champions hablé con mi representante y le dije que tenía la sensación de que mi ciclo aquí había terminado”, dijo el mediocampista brasileño en una rueda de prensa tras su acto de despedida.

