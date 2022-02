Bruno Lage sobre Raúl Jiménez: 'Debe adaptarse a una nueva realidad'

Bruno Lage, director técnico del Wolverhampton, declaró que Raúl Jiménez dejó de ser determinante tras sufrir la fractura de cráneo en noviembre de 2020, asegurando que debe 'adaptarse a una nueva realidad'.

El estratega portugués destacó que el mexicano sigue siendo un delantero de gran nivel, sin embargo, su estilo de juego no es el mismo.

"Raúl sigue siendo el mismo jugador. Es un delantero top. No se siente diferente por dentro. Pero la banda de la cabeza no le da la misma potencia y dirección. A veces toca el balón y se va en otra dirección. Es un gran cambio. No podemos olvidar eso", mencionó en entrevista con Sky Sports.

El conjunto de los Wolves actualmente padece de goles, y Raúl Jiménez permanece como su máximo goleador y referente en ataque.

"Sabemos que Raúl marcó muchos goles de cabeza, pero con los extremos adentro, ahora sabe que puede enlazar más adentro. Es hora de adaptarse a una nueva realidad", añadió.

